PORTRET. Van “één van de vurigste strafrechtpleiters in New York” tot “a freaking idiot”: wie is Joe Tacopina, de nieuwe advocaat van Trump?

Artsen Zonder Grenzen: “Israël ondermijnt gezondheid Palestij­nen in bezette gebieden”

Palestijnse bewoners van Masafer Yatta, in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever, krijgen steeds moeilijker toegang tot medische zorg en leven "in constante angst voor uitzetting, de sloop van hun huizen en beperkingen in hun bewegingsvrijheid". Dat schrijft Artsen Zonder Grenzen (AZG) vandaag in een nieuw rapport. "Dit onnodig lijden moet stoppen", concludeert David Cantero Pérez, projecthoofd voor AZG in de bezette Palestijnse gebieden.