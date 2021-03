PORTRET. Sigrid Kaag, het “moslimliefje” dat Mark Rutte wil onttronen als Nederlands premier

Hond VS-president Biden krijgt training en zal terugkeren naar Witte Huis

17 maart Major, de hond van de Amerikaanse president Joe Biden die begin maart na een incident naar familie in Delaware werd gestuurd, zal terugkeren naar het Witte Huis. "De hond is in training. Ik heb hem niet verbannen", lichtte de president vandaag toe in een interview met televisiezender ABC.