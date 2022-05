PORTRET. Schutter Salvador Ramos (18): een gepeste eenzaat die werd uitgelachen met spraakgebrek en goedkope kleren

Alle 21 slachtof­fers zaten samen in één klaslokaal toen 18-jarige schutter hen doodschoot

De achttienjarige Salvador Ramos schoot gisteren 21 mensen dood op een basisschool in Uvalde in Texas. Negentien slachtoffers waren kinderen tussen 7 en 10 jaar oud, de twee anderen waren leraren. De Texaanse autoriteiten hebben gemeld dat de slachtoffers allemaal in dezelfde klas zaten en daar werden gedood toen Ramos zich in het lokaal verschanste. Nog voor het vreselijke bloedbad op school had Ramos thuis ook al zijn grootmoeder neergeschoten, naar verluidt na een ruzie over zijn falen op school. De schutter zelf werd door de politie uitgeschakeld. Dit weten we al over zijn slachtoffers.

