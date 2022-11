PORTRET. Presentatrice Olga Skabejeva, de ‘megafoon van Poetin’ die eigenlijk alleen betreurt dat ze niet meer naar Antwerpen kan

Python sleurt vijfjarig kind in zwembad in Australië

Een schokkende aanval van een slang in Australië heeft een gelukkige afloop gekend. In Byron Bay, ten zuiden van Brisbane aan de oostkust, viel een drie meter lange python in een tuin een 5-jarige jongen aan en trok hem het zwembad in. De 76-jarige opa van de jongen sprong prompt in het zwembad en trok het kind uit het water, nadien kon zijn vader hem uit de wurggreep bevrijden.

