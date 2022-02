PORTRET. Poetin is niet de ergste oorlogsstoker in het Kremlin, maak kennis met Nikolaj Patroesjev, die van een nucleaire confrontatie droomt

Vladimir Poetin is niet de ergste oorlogsstoker in het Kremlin. Het is de secretaris van zijn veiligheidsraad, Nikolaj Patroesjev, die daar als grootste havik geldt. Hij behoort al bijna vijftig jaar tot de inner circle van Poetin. En hij haat de Verenigde Staten zozeer dat hij een militaire doctrine ontwierp die Washington op de knieën moet dwingen door een Europees conflict te laten escaleren tot een beperkte nucleaire oorlog.