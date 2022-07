PORTRET. Onvoorspelbaar en koppig tot op het eind: de val van ‘koning’ Johnson

Europarle­ments­le­den willen van recht op abortus Europees grondrecht maken: “Het is aan ons om te vechten”

Het Europees Parlement dringt erop aan het recht op abortus op te nemen in het Handvest van de grondrechten, dat de fundamentele rechten en vrijheden van EU-burgers vastlegt. Het Parlement doet dat na de omstreden beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om in de VS het federale recht op abortus te schrappen. “Ook in Europa ligt het recht op abortus onder vuur”, zegt Hilde Vautmans (Open VLD).

