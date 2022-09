PORTRET. Oekraïne valt nu ook in het noorden aan. Wie is de generaal die de Russen helemaal gek maakt?

Verdachte massale steekpar­tij­en in Canada nog steeds op vrije voeten: man heeft uitgebreid strafblad

De Canadese politie heeft mensen in het James Smith-reservaat in Saskatchewan woensdag gevraagd om onmiddellijk een schuilplaats te zoeken nadat bewoners Myles Sanderson, die verdacht wordt van verschillende dodelijke steekpartijen, zagen rondlopen. Een zoektocht leverde echter niets op. Ook over het motief van de daders tasten de autoriteiten nog steeds in het duister. Wel is duidelijk dat Sanderson een uitgebreid strafblad en een gewelddadig verleden heeft.

