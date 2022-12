PORTRET. Nieuwe Russische multimiljardair Alex Gerko (43) is weldoener en forse tegenstander Russische regime

Amerikaan­se first lady verklapt aan Macron dat Biden (80) “klaar” is voor verkiezin­gen in 2024

De Amerikaanse president Joe Biden is “klaar” voor de campagne voor de komende presidentsverkiezingen in 2024. First lady Jill Biden zou dat vorige week aan de Franse president Emmanuel Macron hebben gezegd, zo meldt de krant ‘The New York Times’ vandaag.

7 december