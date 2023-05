PORTRET. “Niemand heeft meer Oekraïners gedood” Wie is Zachar Prilepin, de op geweld beluste Russische schrijver?

Polen en Roemenië melden “levensge­vaar­lij­ke actie” van Russisch gevechts­vlieg­tuig boven Zwarte Zee

Een Pools vliegtuig op een missie voor Frontex is vrijdag boven de Zwarte Zee onderschept door een Russisch gevechtsvliegtuig. Dat meldt onder meer het Roemeense ministerie van Defensie, dat spreekt van "totaal onaanvaardbaar agressief gedrag" van Moskou. De Poolse grenswacht heeft het zondag in een verklaring over ronduit “levensgevaarlijke manoeuvres” van de Russen.