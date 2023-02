PORTRET. Nicola Sturgeon (52), de moegetergde Schotse onafhankelijkheidsstrijder die wel dol was op de Queen

Belgische man (45) dood gevonden in Nederland, mogelijk misdrijf

Een 45-jarige Belg is in de nacht van zondag op maandag dood gevonden in een auto op de parkeerplaats Stroeze Zand in Voorthuizen (Gelderland). Dat meldt de politie nadat er in die buurt dagenlang onderzoek was gedaan. De Belg is onder verdachte omstandigheden aangetroffen, aldus de politie.