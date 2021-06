PORTRET. Naftali Bennett: vriend van Joodse kolonisten wil als Israëlische premier ‘verzoenen’

Kind van 2 jaar overleden in Frankrijk door panne bij Orange: “Ernstig en onaanvaard­baar”

3 juni De Franse autoriteiten zeggen zeer bezorgd te zijn over de mogelijke menselijke tol na de storing bij Orange die er gisterenavond voor zorgde dat de noodnummers moeilijk bereikbaar waren. Mogelijk heeft de panne aan minstens drie mensen het leven gekost. Exploitant Orange heeft ondertussen zijn diepe verontschuldigingen aangeboden. Het Franse parket is een onderzoek gestart. Tijdens de panne is een kind van twee jaar oud overleden.