PORTRET. Michel Fourniret. Elf moorden bekend. Maar hoeveel heeft hij er nog meer op zijn geweten?

Een linkerschoen aan elke voet. Haren in de war. Niet gewassen. Zo verschijnt Michel Fourniret (79) een goed half jaar geleden in het dorpje Guermantes (iets ten oosten van Parijs in het departement Seine-et-Marne) op de wedersamenstelling van de ontvoering van Estelle Mouzin, een meisje van 9, verdwenen in januari 2003. Enkele dagen later — eind oktober 2020 — houdt hij onderzoeksrechter Sabine Kheris en de speurders een week lang bezig, in de buurt van de plek waar het lijk van Estelle moet liggen. “Tracht je te herinneren. Je hebt me gezegd dat je ze daar gelegd had”, probeert zijn vrouw Monique Olivier. Haar man staart naar een ingebeelde stip aan de einder. Ooit was dit de klassieke strategie van Het Monster van de Ardennen. Fourniret hield de touwtjes van het onderzoek graag zelf in handen, praatte slechts wanneer hij het wilde en dan nog enkel met speurders en magistraten die zijn dossier even goed kenden als hijzelf. Maar nu is er blijkbaar meer aan de hand.