PORTRET. Melania Trump: modebewust, fantastische moeder maar vooral een groot mysterie

“Bonjour! Bonjour!” In een knalrode deux-pièces stapt de first lady op 13 juli 2017 een Parijs’ kinderziekenhuis binnen. Ze neemt plaats aan een ronde tafel, volgestouwd met speelgoed, en stelt zichzelf voor als was het een spreekbeurt in het vijfde leerjaar. “Je m’appelle Melania. Et toi?” Ze kijkt naar een jongetje aan de overkant. “What’s your name? You speak very good English.”