PORTRET. Lula, de “meest geliefde leider ter wereld” die Brazilië weer wil besturen

Twaalfjari­ge in Marseille dood teruggevon­den met steekwon­den

Een twaalfjarig kind is zaterdag dood teruggevonden in Marseille, nadat het sinds vrijdag verdwenen was. Het lichaam bevond zich aan de oever van de rivier Huveaune en vertoonde steekwonden, zo werd vernomen bij het parket van de Zuid-Franse stad. De moeder van het autistische kind is in hechtenis genomen.

29 oktober