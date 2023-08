PORTRET. Los Alamos of Oppenheimer City, de stad die officieel niet bestond

Los Alamos, New Mexico, de afgelegen heuvelrug waar 6.000 wetenschappers in het grootste geheim aan de eerste atoombom werkten. Officieel bestond de plek niet. Wie er geboren werd, kreeg Postbus 1663 ingevuld op zijn geboorteakte. Vandaag telt het stadje 13.000 inwoners. Oppenheimer - nu opnieuw extra in de spotlight door de gelijknamige blockbusterfilm - heeft er een straat, een standbeeld en zijn huis staat er nog.