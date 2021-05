PORTRET. Leidt de “machtigste vrouw na de Queen” Schotland nu wel naar onafhankelijkheid?

Ze wil best nog even wachten totdat de coronacrisis is bedwongen. Maar daarna, als alles meezit in de lente van volgend jaar, moet en zal er een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid komen. Dat heeft Nicola Sturgeon in een telefoontje met de Britse premier Boris Johnson gezegd. Ze voelt zich in die eis gesterkt door de 64 zetels die haar Scottish National Party (SNP) vorige week veroverd heeft in het Schotse parlement. Eentje meer dan vier jaar geleden en slechts één verwijderd van de absolute meerderheid. Tel daar de Schotse groenen bij — die van zes naar acht zetels klommen, terwijl ze ook naar onafhankelijkheid streven — en die meerderheid is een feit.