PORTRET. Klopjacht naar Sebastian Marset, de drugsbaas die een huurmoord op een jetski bestelde voor zijn rivaal

ANALYSE. Zet Poetin écht de deur open voor vredesge­sprek­ken? “Het Westen kan ook Zelensky zover krijgen”

Als de vos de passie preekt, boer, let op je ganzen? Of zou het de Russische president Poetin menens zijn, wanneer hij zegt dat hij niet tegen vredesgesprekken is? Proffen internationale politiek Tom Sauer en Rik Coolsaet leggen uit. “De puzzelstukken om tot een oplossing te komen liggen er al grotendeels.”