PORTRET. Kirill Stremoesov: de man die zelfs het Amazonewoud voor Rusland opeist, maar niet zo van joden en christenen houdt

Théo was een van de laatsten die Franse Justine (20) levend zag: “Ze was er zeker van dat iemand iets in haar glas had gedaan”

In een interview met de Franse krant ‘Le Figaro’ heeft een vriend van Justine Vayrac, de 20-jarige vrouw die in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 oktober vermoord werd door Lucas L., verteld dat Justine enkele uren voor haar dood beweerde dat iemand haar had gedrogeerd. “Ik ben er zeker van dat iemand iets in mijn glas heeft gedaan”, vertrouwde ze toe aan haar vriend Théo. De jonge vrouw werd enkele uren later verkracht en vermoord door Lucas L., die haar lichaam nadien begroef.

29 oktober