PORTRET. Kamala Harris: dochter uit een heel links nest, die eerste vrouwelijke en gekleurde vicepresident wordt

Trump twittert zonder enig bewijs over “tiendui­zen­den illegale stemmen”

16:32 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in enkele tweets opnieuw - zonder enig bewijs - beschuldigingen geuit over verkiezingsfraude. Volgens de Amerikaanse Federale Verkiezingscommissie (FEC) zijn de verkiezingen nochtans bijna vlekkeloos verlopen. “Er is geen enkel bewijs dat er is gefraudeerd”, klinkt het.