PORTRET. Jason Arday (37), ongeletterd tot zijn 18de, vandaag professor aan Cambridge

Geen vluchten op Eindhoven Airport door bommelding op vliegtuig vanuit Praag: “Situatie onder controle”

In het vliegtuig op Eindhoven Airport dat is onderzocht na een bommelding, is niets verdachts gevonden. Het vliegverkeer van en naar het vliegveld is weer vrijgegeven, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. Het vliegverkeer rond Eindhoven Airport was na de bommelding stilgelegd. In totaal lag het zo’n vier uur plat.