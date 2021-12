PORTRET. Ghislaine Maxwell, de vrouw die als kwade genius achter Epstein wordt beschouwd

Politie treft minstens 250 kilo vuurwerk aan in Nederland­se woonwijk

In de schuur van een woning in woonwijk Waterwijk in Lelystad, in de Nederlandse provincie Flevoland, is woensdag een partij vuurwerk van naar schatting 250 tot 300 kilo gevonden. Volgens de politie gaat het om zowel consumentenvuurwerk als illegaal (professioneel) vuurwerk en gaat het om een levensgevaarlijke situatie.

