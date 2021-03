PORTRET. G. Gordon Liddy (90): de man achter Watergate, die reed met de Rolls van een Belgische koning

Vuurwerk­bom beschadigt Nederland­se kerk na commotie over volle kerken en aanvallen op journalis­ten

30 maart In het Nederlandse Krimpen aan den IJssel werd in de nacht van maandag op dinsdag een kerk beschadigd door een vuurwerkexplosie. Vermoedelijk is het incident een reactie op de ophef over een drukbezochte kerkdienst afgelopen zondag, en de mishandeling van een journalist die daarover verslag uitbracht voor de deur van de kerk.