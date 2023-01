PORTRET. Dit is Matteo Messina Denaro, de meest meedogenloze maffiabaas ooit: "Op mijn eentje een gans kerkhof gevuld”

KIJK. Jonge vrouw levend uit het puin gehaald, 1 dag na raketaan­val op woonwijk in Dnipro

Eén dag nadat een Russische raket insloeg op een appartementsgebouw in Dnipro, in Oekraïne, zijn hulpdiensten er nog in geslaagd om een jonge vrouw levend uit het puin te halen. Op beelden is te zien hoe ze afgevoerd wordt op een draagberrie, zwaargewond maar wel in leven. De aanval in de woonwijk kostte aan al zeker 21 mensen het leven, onder wie ook kinderen.

15 januari