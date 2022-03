PORTRET. Defensieminister Sergej Sjojgoe, het kampeervriendje van Poetin dat nu spoorloos is

Als een land in oorlog verkeert en de minister van Defensie zich niet meer laat zien, dan is er meestal iets aan de hand. Dat geldt momenteel voor Rusland, waar geruchten willen dat Sergej Sjojgoe (66) met hartproblemen kampt. Dat kan waar zijn, of niet. Feit is dat het beste maatje van Poetin sowieso al weinig kans had om hem ooit op te volgen, zoals vaak geschreven wordt. Een portret van een man die simpelweg op de foute plek geboren is.