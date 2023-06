PORTRET. De vele gezichten van Silvio Berlusconi (86): van charmezanger tot sjoemelaar, van mediamagnaat tot machtspoliticus, van ijdeltuit tot vrouwenzot

Het Oekraïense tegenoffen­sief is begonnen. Wie heeft de beste kaarten? Experts analyseren

Met het tegenoffensief is de oorlog in een nieuwe fase beland. Wat kunnen we verwachten? Defensiespecialisten Roger Housen en Mart de Kruif buigen zich over de strategieën van Oekraïne en Rusland en over de voor- en nadelen voor beide legers. “Dit gaat niet meer over gevechten waarmee je met kanonnen en raketten naar elkaar schiet vanop afstand, in deze fase heb je een nieuw soort confrontaties.”