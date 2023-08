PORTRET. De familie die de kamikazedrones voor Poetin bouwt, maar ook een zoon heeft bij de Verenigde Naties

Update Beelden tonen hoe Oekraïne belangrijk Russisch marine­schip raakt tijdens droneaan­val

Vanochtend heeft een Oekraïense zeedroneaanval plaatsgevonden tegen de Russische marinebasis van Novorossiejsk, aan de kust van de Zwarte Zee. De drone was geladen met 450 kilogram van het explosief TNT. Volgens Rusland kon de aanval tegengehouden worden, maar beelden tonen nu hoe het beschadigde marineschip Olenegorskiy Gornyak slagzij maakt in de haven. Ondertussen is het naar de kade van de haven gesleept, maar dreigt het te zinken.