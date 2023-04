PORTRET. De advocaat met maffiatronie die Trump verdedigt: wie is Joe Tacopina?

Na walvis­vlees nu ook berenvlees in automaten te koop in Japan

In het noorden van Japan is nu ook berenvlees in automaten te koop. Dat bericht ‘The Guardian’. De automaat blijkt een groot succes bij de bevolking volgens lokale media. Eerder deze maand installeerde het grootste walvisbedrijf van Japan ook al automaten in het land waar je walvisvlees kunt kopen.