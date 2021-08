PORTRET. Clarissa Ward, CNN-reporter in straten van Kaboel: “Als ik angst voel, word ik kalm en gefocust”

Toen ze acht jaar was, had ze al elf verschillende kindermeisjes gehad, van allerlei nationaliteiten. Het maakte Clarissa Ward (41) allergisch voor routine, een vrouw van de wereld. Vandaag is ze als CNN-reporter het gezicht van de machtsgreep in Afghanistan. Daarnaast is ze moeder van twee peuters, waardoor ze zich op álle fronten wil bewijzen. Is dat ambitieus? Of overmoedig? Een portret.