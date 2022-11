PORTRET. Ayatollah Ali Khamenei, de trouwe bondgenoot van Poetin die zijn depressieve buien verdrijft met schunnige grappen en kaviaar

5 doden bij schietpar­tij in LG­BTQ+-nacht­club in Colorado, verdachte (22) dreigde al eerder met zelfgemaak­te bom

Er zijn vijf doden en achttien gewonden — van wie twee zwaargewond — gevallen bij een schietpartij in Club Q, een LGBTQ+-nachtclub in Colorado Springs in de Amerikaanse staat Colorado. Twee “heldhaftige” klanten in de club konden de 22-jarige verdachte stoppen nadat hij begon te schieten. Daardoor zijn met zekerheid levens gered, volgens burgemeester John Suthers. De verdachte is een bekende bij de politie.

