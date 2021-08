PORTRET. Ashraf Ghani, ex-president van Afghanistan: hij overwon kanker, maar de taliban lijken taaier

Afghaanse president gevlucht naar Verenigde Arabische Emiraten: “Hij had 169 miljoen dollar bij toen hij Afghanis­tan verliet”

18 augustus De Afghaanse president Ashraf Ghani, die zijn land is ontvlucht toen de taliban de macht overnamen, verblijft nu samen met zijn familie in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De Afghaanse ambassadeur in Tadzjikistan beweert dat Ghani ongeveer 169 miljoen dollar (ruim 144 miljoen euro) bij zich had toen hij zondag Afghanistan verliet. Eerder had ook de woordvoerder van de Russische ambassade in Kaboel geclaimd dat de president was gevlucht met vier wagens en een helikopter vol geld. Het ging klaarblijkelijk om zo veel cash dat het niet allemaal in de helikopter kon. Voor Ghani zat er niets anders op dan een deel achter te laten op de tarmac. In een videoboodschap op Facebook richtte hij zich vanavond tot het Afghaanse volk.