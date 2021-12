PORTRET. Alexandre Benalla, de “Bodyguard” van Emmanuel Macron

Vanavond krijgt de Franse president Emmanuel Macron op TF1 twee uur de tijd om terug te blikken op zijn (bijna) afgelopen vijfjarige ambtstermijn. Waar hij het waarschijnlijk niet zal over hebben, is de onverkwikkelijke episode Benalla, vernoemd naar zijn voormalige bodyguard. Na een veroordeling een maand geleden, is de ex-veiligheidsadviseur begin deze week opnieuw opgepakt in een corruptiedossier. Portret van de man waarover Macron ooit zei: “Nee. Hij is nooit mijn minnaar geweest”.