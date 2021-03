Porseleinen kom gekocht bij tuinverkoop blijkt waardevol Chinees artefact te zijn

De koper deed zijn aankoop op een tuinverkoop in Connecticut. De witte kom is gemaakt in de vorm van een lotusknop. De schaal werd versierd met kobaltblauwe afbeeldingen van bloemen en heeft ingewikkelde patronen aan de bovenkant. De kom heeft een diameter van zo’n 16 centimeter.

De gelukkige man of vrouw betaalde braafjes de vraagprijs van 35 dollar of 29 euro. Hij stuurde later informatie en foto’s naar het veilingshuis Sotheby’s met het verzoek om een ​​evaluatie. “Het was voor ons allebei meteen duidelijk dat we naar iets heel, heel bijzonders keken”, zegt hoofd van de afdeling Chinese kunstwerken Angela McAteer.