Pornoster toont ziekteverloop apenpokken: “Was erg bang voor littekens in mijn gezicht”

Adviseur van president Zelensky onthult: “Oekraïne wil chaos creëren bij Russische troepen”

Volgens een belangrijke adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is Oekraïne bezig met een tegenoffensief dat gericht is op het creëren van “chaos bij de Russische troepen”. De strategie is om aanvoerlijnen van de Russen diep in de bezette gebieden aan te vallen.

17 augustus