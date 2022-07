Populaire rechtse krant New York Post stopt met steun aan Donald Trump: “Hij is onwaardig om het land te leiden”

Slangen op maandag. In de VS is enkel nog plaats voor zwart en wit, maar een democratie is gebaat bij vele tinten grijs

Er zijn nu staten in de VS waar het ondergaan van een abortus zwaarder gestraft wordt dan het plegen van een verkrachting. Met dank aan het hooggerechtshof. Het aantal jongeren dat in de VS sterft door vuurwapens is hoger dan het aantal jongeren dat sterft in het verkeer. Toch is datzelfde hooggerechtshof van mening dat ook de staat van New York wapendracht in het openbaar moet tolereren. Voor de meeste Europeanen lijkt het alsof de Verenigde Staten de pedalen kwijt zijn.

27 juni