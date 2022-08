Populaire podcast leidt tot doorbraak in 40 jaar oud verdwijningsmysterie: leraar die relatie begon met leerlinge doodde echtgenote

Ze leerden elkaar kennen toen ze tieners waren, trouwden en kregen twee kinderen. Maar het perfecte huwelijk van de Australische Chris en Lynette Dawson was niet zo perfect als het leek. Want terwijl hij zogezegd aan het werk was in de bibliotheek van de school waar hij lesgaf, had Chris seks met een 16-jarige leerlinge in zijn wagen. Lynette verdween plots in januari 1982. De zaak raakte nooit opgelost, tot een populaire podcast met nieuwe informatie kwam.

‘The Teacher’s Pet’ (het lievelingetje van de leraar) kwam uit in 2018 en hield miljoenen luisteraars in binnen- en buitenland in de ban. In de podcast pluisde een journaliste van de krant ‘The Australian’ de verdwijningszaak van Lynette Dawson (33) uit. Het leidde ertoe dat de politie het bewijs in het dossier opnieuw onder de loep nam en nieuwe informatie en getuigenissen ging onderzoeken. Met resultaat, want Chris werd opgepakt en zijn zaak kwam de afgelopen maanden voor de rechtbank. Daar werd zijn hele verhaal weer opgehaald.

Dawson had de politie in februari 1982 verteld dat zijn vrouw haar gezin in de steek gelaten had, toen hij haar verdwijning aangaf. Ze was toen al vermist sinds 8 januari. Hij beweerde ook dat hij haar in de weken na haar verdwijning nog gesproken had aan de telefoon en dat ze haar bankkaart nog had gebruikt. Verscheidene getuigen meldden de daaropvolgende jaren dat ze de vrouw gezien hadden. Maar ze bleef spoorloos.

Dubbelleven

Chris Dawson bleek echter een dubbelleven geleid te hebben. Hij had een relatie aangeknoopt met een 16-jarige leerlinge - Joanne Curtis - aan wie hij lichamelijke opvoeding gaf op Cromer High School in Sydney.

Volledig scherm Lynette en Chris in betere tijden. © RV

Dat meisje kwam uit een moeilijke thuissituatie. Ze woonde in een klein appartementje met een aan alcohol verslaafde, gewelddadige en controlerende stiefvader. Ze had zich tot haar leraar gewend om hulp en steun.

In 1980 begon ze bij de familie Dawson thuis te komen als babysit. Chris gaf haar ook rijles. Het was tijdens een van die lessen dat hij plots zijn liefde aan haar verklaarde en haar voor de eerste keer kuste. Een week later - ze was nog altijd 16 jaar - hadden ze voor de eerste keer seks in de wagen. Dat zouden ze later regelmatig doen. Aan zijn vrouw vertelde Dawson dat hij aan het werken was in de bibliotheek van zijn school.

Wrede liedjes

Datzelfde jaar nog werd de situatie bij Joanne thuis zo erg, dat het meisje bij de familie Dawson introk. Ze vertelde tijdens het proces dat Chris Dawson “wrede liedjes” zong voor zijn vrouw en dat ze seks hadden terwijl Lynette in de douche stond of al in slaap gevallen was.

Volledig scherm Chris Dawson en zijn verdwenen vrouw Lynette. © rv

Volgens de rechtbank was Chris Dawson geobsedeerd door zijn leerlinge. Amper enkele dagen na de verdwijning van zijn vrouw, verhuisde hij Joanne definitief naar het huis van zijn gezin.

“Toen zijn relatie met zijn leerlinge seksueel werd, besefte meneer Dawson dat hij niet getrouwd kon blijven én een steeds intenser wordende relatie met Joanne Curtis kon onderhouden", aldus de rechtbank.

Hoewel er geen direct bewijs is dat Chris Dawson zijn vrouw vermoordde, oordeelde de rechter dat er wel voldoende indirect bewijs was om hem te veroordelen. Hoewel hij er niet van overtuigd was dat Dawson gewelddadig was tegenover zijn vrouw, ging hun huwelijk door zwaar weer. “Alles wijst erop dat meneer Dawson besloot om zijn huwelijk te beëindigen en verder te gaan met Joanne.”

Volledig scherm Chris Dawson (midden) aan de rechtszaal. © Getty Images

Chris en Joanne trouwden later, maar ook dat huwelijk hield niet stand. In 1991 gingen de twee weer uiteen. Dawson gebruikte dat in de rechtszaal om de getuigenis van Joanne onderuit te halen. Die vertelde onder meer dat hij haar in alles controleerde, van de plaatsen waar ze heen ging en de kleren die ze droeg tot de vrienden met wie ze omging. Volgens de rechter was de obsessie van Chris met Joanne groot genoeg om zijn vrouw te doden. Hoe hij dat precies deed, blijft een raadsel. Want Chris houdt zijn onschuld staande.

Indirect bewijs

“Het is niet duidelijk waar en wanneer Lynette Dawson vermoord werd of waar haar lichaam zich nu bevindt”, aldus de rechtbank. “Er is geen direct bewijs. Maar het indirecte bewijs is overtuigend genoeg.”

Chris Dawson (intussen 74), die in de rechtszaal zat, werd meteen in de boeien geslagen.

