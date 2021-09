Populair wandelgebied in Californië afgesloten na plotse dood van gezin

Autoriteiten hebben het wandelgebied rond de populaire Savage Lundy Trail in Californië afgesloten na de dood van een gezin vorige maand. Het is nog onduidelijk hoe de Amerikaanse John (45), zijn vrouw Ellen (30), hun dochtertje Muji (1) en hun hond Oski om het leven zijn gekomen tijdens hun wandeltocht.

De familie van het gezin trok op maandag 16 augustus aan de alarmbel toen ze geen enkel teken van leven meer vernamen. Speurders troffen een dag later de levenloze lichamen aan van John, Ellen, Muji en hun hond. Het gezin was erop uit getrokken om de populaire Savage Lundy Trail, gelegen in een bosgebied in de Sierra Nevada (Californië), te wandelen.

De precieze doodsoorzaak is momenteel nog een vraagteken. Hoewel het een snikhete dag was, sluiten experts uitdroging uit gezien er nog water in de bidons van het koppel zat. Ook zijn er geen verwondingen bij de gezinsleden aangetroffen, wat geweld of de aanval van een dier moet uitsluiten. De meest waarschijnlijke optie is dat het koppel ongezuiverd rivierwater heeft gedronken, maar een toxicologisch rapport moet daarover nog duidelijkheid geven.

Eerder werd al gewaarschuwd voor mogelijk giftige algen in de verderop gelegen Mercerrivier. Toch zijn volgens ‘The Chronicle’ gerapporteerde menselijke sterfgevallen door giftige algen zeer zeldzaam. David Caron, hoogleraar biologie aan de Universiteit van Zuid-Californië, vertelt aan de Amerikaanse krant dat er “zeer hoge concentraties nodig zijn om mensen of dieren snel te kunnen doden”.

De lokale autoriteiten willen echter geen risico’s nemen en beslissen om het gebied af te sluiten. Kampeerplekken, picknickplaatsen en paden in het gebied van de Savage Lundy Trail zijn tot eind september niet meer toegankelijk. “Als voorzorgsmaatregel sluiten we het gebied af aangezien er zich mogelijk gevaren bevinden voor bezoekers”, verklaart een parkranger aan ‘The San Francisco Chronicle’.

“We weten dat de familie en vrienden van John en Ellen wanhopig op zoek zijn naar antwoorden. Ons team van rechercheurs werkt de klok rond. Voor dit soort zaken moeten we zeer grondig te werk gaan”, aldus sheriff Jeremy Briese.

John en Ellen verhuisden vorig jaar in maart vanuit San Francisco naar het rustigere Mariposa - in de buurt van Yosemite - om er van de prachtige natuur te genieten, vertelt een goede vriend van de familie aan ‘The Washington Post’. John werkte bij Snapchat, zijn vrouw zette alles op alles om haar masterdiploma in gezinstherapie te behalen.

