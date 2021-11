Populair Thais strand, bekend uit de film 'The Beach', gaat opnieuw open voor toeristen

Jos B. riskeert in beroep twintig jaar cel voor ontvoering en dood van Nicky Verstappen (11)

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch heeft in beroep een celstraf van 20 jaar geëist tegen Jos B. De 59-jarige Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

