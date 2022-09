"PopuIismes eindigen altijd in een catastrofe", waarschuwt Madrid

Magnette: “Overheden moeten opnieuw controle over energie in handen nemen”

Eenvoudige antwoorden

“Dit is een moment van onzekerheid en in momenten van onzekerheid, winnen populismes altijd aan belang en ze eindigen altijd op dezelfde manier: in een catastrofe”, waarschuwde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albarés op zijn beurt. “Hun antwoord is altijd hetzelfde: laten we ons afsluiten en laten we terugkeren naar het verleden”, zei hij tijdens een persontbijt. “Ze geven altijd eenvoudige antwoorden op korte termijn op problemen die zeer complex zijn.”