Poolse vicepremier kondigt akkoord aan in conflict over Europese meerjarenbegroting

Persconfe­ren­tie hier, hoorzit­ting daar: politici maken zich zorgen over reisgedrag van Trumps advocaat die nu coronavi­rus blijkt te hebben

7 december Het hele staatsparlement van de Amerikaanse staat Arizona sluit de komende week zijn deuren uit voorzorg nadat Donald Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani vorige week urenlang met tientallen Republikeinse afgevaardigden samenzat om het over de vermeende fraude bij de presidentsverkiezingen te hebben. Giuliani's reis- en contactgedrag van de voorbije weken baart politici zorgen, nu blijkt dat de 76-jarige advocaat in het ziekenhuis is opgenomen met Covid-19.