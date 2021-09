Poolse senaat blokkeert omstreden mediawet die regeringskritische zender mond moet snoeren

Na de stemming in de senaat gaat de wet nu terug naar de Sejm, de eerste kamer van het parlement. Een meerderheid van de Sejm is in handen van de nationalistische regeringspartij PiS. Die kan de verwerping door de senaat nog terugdraaien, maar het is nog niet zeker of daarvoor voldoende stemmen zullen zijn.

Volgens de Poolse regering is de aanpassing van de mediawet nodig om buitenlandse beïnvloeding via de media te kunnen tegengaan. De wetswijzigingen zouden verbieden dat Poolse media voor meer dan de helft in handen zijn van partijen van buiten Europa, waardoor volgens tegenstanders het medialandschap in Polen zou verschrompelen.

Volgens velen is de mediawet gericht tegen de commerciële zender TVN, die via een in Nederland geregistreerde holding deel uitmaakt van het Amerikaanse Discovery. De zender neemt een kritische houding aan tegenover PiS.

