Poolse regering kondigt onderzoek naar giftige algen in de Oder aan

Polen en Duitsers die in de buurt van de rivier wonen maken zich al dagen ongerust over de massale vissterfte in de Oder. Uit de rivier is al minstens honderd ton dode vis gehaald. De oorzaak van de milieuramp is nog niet uitgeklaard. Donderdag had de Poolse overheid gemeld dat er toxische algen van de soort Prymnesium parvum waren ontdekt in de watermonsters.