Poolse president liet zich kort na raketinslag beetnemen aan telefoon door valse Emmanuel Macron

Beelden tonen hoe Russische soldaten worden gearres­teerd en afgevoerd nadat die weigeren te vechten in Oekraïne

Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe Russische soldaten worden gearresteerd nadat ze weigeren naar Oekraïne te gaan. In de video worden de twee soldaten voor de ogen van een hele eenheid naar voren geroepen. De militaire politie beschuldigt hen ervan ongehoorzaam te zijn geweest aan militaire bevelen, waarop ze vervolgens worden weggebracht naar een auto en in de boeien worden geslagen. Al is het volgens advocaat Maxim Grebenyuk “volstrekt onnodig om een soldaat te arresteren op het terrein van de militaire eenheid”. Het is dus eigenlijk “pure intimidatie” en om iedereen “een lesje te leren”, vertelt hij op zijn Telegramkanaal.

20:20