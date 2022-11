Poolse president: “Geen aanwijzingen dat Polen opzettelijk werd aangevallen”

Gisteren vond een explosie plaats in Przewodow, een dorp in het oosten van Polen, dichtbij de grens met Oekraïne. “Hoogstwaarschijnlijk ging het om een S-300-raket van Russische makelij (Oekraïne gebruikt deze raketten echter ook, red.). We hebben op dit moment geen bewijs dat het een raket was die door de Russische zijde werd afgevuurd”, zo besluit de Poolse president vandaag in een statement op Twitter. “We staan evenwel in direct contact met onze NAVO-bondgenoten.” Jens Stoltenberg secretaris-generaal bij de NAVO heeft ook laten weten dat de NAVO niet gelooft dat het om een bewuste aanval gaat. “We hebben daar geen enkele aanwijzing voor."