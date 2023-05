Poolse premier wil doodstraf invoeren voor “bijzonder wrede misdaden”

E. Jean Carroll “overwel­digd door vreugde” voor vrouwen in VS na vonnis Trump

E. Jean Carroll (79) zei dat ze “overweldigd is door vreugde voor de vrouwen in de Verenigde Staten” nadat een jury oud-president Donald Trump aansprakelijk stelde voor het seksueel misbruik van de schrijfster in de paskamer van een luxewarenhuis in New York.