Poolse premier: “We kunnen Leopard 2-tanks naar Oekraïne sturen zonder toestemming van Duitsland”

Als Polen zou beslissen om Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen, dan zal Duitsland dat niet in de weg staan. “Voorlopig is de vraag nog niet gesteld, maar als het ons zou gevraagd worden dan zullen we niet weigeren”, aldus Baerbock in een interview met de Franse televisiezender ‘LCI’. In een interview met de Duitse tv-zender ARD liet de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius quasi tezelfdertijd optekenen dat “de beslissing van veel factoren afhangt en genomen wordt door de kanselier”.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki verklaart vandaag dat die vraag er zal komen, meldt persbureau ‘Reuters’. Volgens hem doet Polen de nodige “inspanningen om een coalitie te vormen die Leopard 2-tanks naar Oekraïne wil sturen”. Eerder verklaarde Duitsland dat er nog meer landen zijn die twijfels hebben om zwaardere wapens te sturen. Als Duitsland geen deel zou uitmaken van die coalitie, dan zal Polen proberen “met een kleinere coalitie van landen die tanks in Oekraïne te krijgen”.

Duitsland staat de afgelopen dagen onder druk van westerse bondgenoten om Leopard-tanks aan Oekraïne te leveren. Vorige week was er een top in het Duitse Ramstein, waar vijftig bondgenoten van Oekraïne bijeenkwamen. Zij spraken daar over de levering van zware wapens, maar een besluit over Duitse Leopard 2-tanks werd niet genomen.

“Tanks nodig om Russische agressie te stoppen”

Polen en Finland hebben wel al gezegd de Leopard-tanks te willen leveren, maar omdat ze van Duitse makelij zijn is eerst toestemming van Berlijn nodig. Duitsland had tot nu toe geweigerd om toestemming te geven aan andere landen, zoals Polen, om hun Leopards te exporteren. Veel Duitsers vrezen dat het sturen van zware wapens die ook voor de aanval geschikt zijn, zoals de Leopards, Rusland provoceren en tot escalatie van de oorlog leidt.

Ondertussen drijven andere landen de druk op Duitsland verder op. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische staten – Estland, Letland en Litouwen – hebben Berlijn opgeroepen om de Leopard-tanks te leveren. “Dat is nodig om de Russische agressie te stoppen, Oekraïne te helpen en de vrede in Europa snel te herstellen”, aldus de Letse minister Edgars Rinkevics, die zei ook dat hij in naam van zijn Estse en Litouwse collega’s sprak. “Duitsland heeft als leidende Europese macht een speciale verantwoordelijkheid hierover”, zei hij.

Ook Britten voerden de druk op

Ook de Britten mengen zich in het debat. In een brief aan de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius dringen tientallen Britse parlementsleden erop aan in te stemmen met de levering van Leopard 2-tanks aan Oekraïne. “We hebben begrip voor de historische redenen voor de terughoudendheid om Duitse tanks en tanks van Duitse makelij te sturen”, klinkt het in de brief, waarover ‘The Sun’ vandaag bericht. “Maar we willen er bij u op aandringen om uw standpunt te herzien.”

Labour-parlementslid Chris Bryant was volgens ‘The Sun’ de initiatiefnemer voor de brief, die ondertekend werd door voorzitters van de belangrijkste commissies en tientallen collega’s. Eerder voerde ook al minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly de druk op Duitsland op. En oud-premier Boris Johnson dook afgelopen weekend onverwacht op in Kiev, op uitnodiging van de Oekraïense president.

Londen besliste onlangs al om Challenger 2-tanks, die in het land gefabriceerd worden, te sturen. De Leopards gelden echter als veel geschiktere modellen voor de oorlog in Oekraïne.

De kwestie rond de Duitse tanks van superieure kwaliteit ligt zeer gevoelig. Volgens Carolien Van Nunen, buitenlandjournalist bij ‘VTM Nieuws’, kunnen de tanks het verloop van de oorlog grondig beïnvloeden.

“We zien dat het nu een loopgravenoorlog is geworden. De Russen hebben zich ingegraven en er komt heel weinig beweging in dat front. Die Leopard-tanks zouden wel weer beweging kunnen brengen. Het zijn bijzonder snelle en wendbare tanks met kanonnen die een bereik van vier kilometer hebben. Ze worden beschouwd als een van de beste tanks van de wereld.” Oekraïne hoopt hiermee een keerpunt te bereiken in de oorlog.

“Tragedie van wereldformaat”

De Russische parlementsvoorzitter van de Doema waarschuwde eerder al voor een “tragedie van wereldformaat” als bondgenoten van Oekraïne Duitse Leopard 2-tanks leveren aan Kiev. “De levering van offensieve wapens aan het regime in Kiev zal leiden tot een wereldwijde catastrofe”, schreef Vjatsjeslav Volodin zondag op zijn Telegram-kanaal. Rusland zou nog “krachtigere wapens” gebruiken als de VS en de NAVO-landen wapens aan Kiev zouden leveren, waarmee gebieden kunnen worden heroverd, zei hij.

Oekraïne daarentegen laakt de “algemene besluiteloosheid” van zijn bondgenoten over het leveren van Duitse Leopard-gevechtstanks voor de strijd tegen de Russen. “Het doodt nog meer van onze burgers”, aldus een adviseur van het Oekraïense presidentschap over het uitblijven van de Duitse goedkeuring.

