Poolse oogspecialist redt Oekraïense mama en haar tweeling van blindheid door bomscherven

Olena Selichzianowa woont in de stad Severodonetsk in Oost-Oekraïne. Ze is mama van een vijfjarige tweeling, Nazar en Timur. Toen ze de bom zag, dook ze naar beneden en trok haar zoontjes met zich mee om hen te beschermen. Na de inslag van de bom herinnert ze zich niets meer. Door de bomscherven die hun armen en gezicht raakten, waren de mama en haar kindjes blind. Hun huid was ook ernstig verbrand. Olena brak ook nog eens haar been en een stuk glas had zich in haar oog geboord.

Omdat de verwondingen zo ernstig waren, werd oogspecialiste Nataliya Preys uit Lviv, helemaal in het westen van Oekraïne bij de Poolse grens, gecontacteerd. Zij vroeg op haar beurt raad aan haar vroegere prof uit het Poolse Lublin, de gerenommeerde oogchirurg Robert Rejdak. Hij besefte meteen dat Olena, Timur en Nazar dringend moesten worden behandeld om te vermijden dat ze de rest van hun leven blind zouden zijn. Maar door de Russische oorlog in Oekraïne duurde het al een week voor de moeder en de tweeling Polen konden bereiken. Lublin ligt op ruim 1.350 kilometer van Severodonetsk.

Blind

“De moeder was volledig blind. Om haar kinderen te kunnen voelen, moest ze haar hand uitsteken”, zei de oogchirurg aan de BBC. Hij opereerde haar eerst. “De operatie was heel gecompliceerd door de verwondingen, door het stuk glas in een van haar ogen.” Maar de operatie was succesvol. Na twee dagen had Olena al bijna haar volledige zicht terug.

De revalidatie van de jongetjes zal langer duren, beseft Rejdak. Nazar verloor helaas een oog. “We hopen dat ze weer goed zullen kunnen zien, maar hun behandeling zal langere tijd in beslag nemen”, zei de professor. Waren ze een paar dagen later in Polen aangekomen, dan zouden de gevolgen alleszins dramatisch geweest zijn. “Dan zouden ze blind gebleven zijn”, aldus Rejdak. Hij vond het zelfs “een beetje” een wonder dat hun zicht kon worden gered.

De tweeling krijgt nu ook psychologische bijstand. “Ze voelen zich beter en hebben al veel operaties achter de rug”, vertelde hun mama aan de BBC. Olena wil voorlopig niet meer terug naar Oekraïne. “Iedereen is hier zo aardig, ik wil in Polen blijven. Mijn huis is ook helemaal verwoest, er blijft niks van over.”

