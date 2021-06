Poolse katholieke kerk ziet 'golf' van kindermisbruikmeldingen

Franse communisti­sche partij verliest laatste bolwerk bij departe­ments­ver­kie­zin­gen

14:47 Net zoals bij de regionale verkiezingen leverde ook de tweede ronde van de verkiezingen voor de departementsraden in Frankrijk weinig verrassingen op. Ook op het niveau van de departementen consolideerde rechts zijn overwicht. Opvallend: de Franse communistische partij PCF is van de macht verdreven in het enige departement, Val-de-Marne, dat het nog leidde.