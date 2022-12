Poolse grenswacht ziet meer mensen vertrekken naar Oekraïne dan er binnenkomen

Oekraïne voert ‘derussifi­ca­tie’ door: standbeeld van Russische tsarina Catharina de Grote ontmanteld

De Oekraïense stad Odesa is begonnen met de ontmanteling van het standbeeld van de Russische tsarina Catharina de Grote. Het monument, dat in 1900 werd opgericht toen de stad nog onderdeel was van het Russische rijk, zal worden overgeplaatst naar een museum. Sinds de invasie versnelt Oekraïne haar inspanningen om Russische invloeden uit het straatbeeld te krijgen.

29 december