Poolse burgemeester zet extreemrechtse Matteo Salvini in zijn hemd: “Laat ons eens gaan kijken naar wat je vriend Poetin heeft gedaan”

Crash German­wings: zaak gesepo­neerd, geen vervolgin­gen meer

In het onderzoek naar de crash van een vliegtuig van de Duitse maatschappij Germanwings in 2015 in de Alpen, die veroorzaakt werd door de depressieve copiloot en waarbij 150 mensen om het leven kwamen, is de seponering uitgesproken. Dat heeft het parket van de Franse stad Marseille dinsdag bekendgemaakt.

14:59