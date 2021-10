Pools parlement stemt in met bouw van ‘antimigrantenmuur’ aan grens met Wit-Rusland

Taiwan Brand in Taiwan met 46 doden veroor­zaakt door vrouw die wierook brandde

Een 51-jarige vrouw die wierook brandde, zou aan de oorzaak hebben gelegen van de brand in een vervallen gebouw in Taiwan, waarbij half oktober 46 mensen om het leven kwamen. Dat melden de autoriteiten. De brand, de zwaarste die het eiland de laatste decennia heeft gekend, woedde in een gebouw van vijftien verdiepingen in de stad Kaohsiung.

15:03